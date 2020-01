Detidos em Setúbal por roubo e agressão a idosa em S. Pedro do Sul

Sandra Ferreira Hoje às 10:09 Facebook

Dois homens, de 26 e 32 anos, foram detidos em Azeitão, Setúbal, por alegadamente terem roubado e agredido com violência uma idosa no concelho de S. Pedro do Sul, no distrito de Viseu.

De acordo com a GNR de Viseu, que investigava o caso, os indivíduos entraram em casa da mulher de 73 anos, agrediram-na com violência e roubaram-lhe ouro e bens pessoais.

O Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, que contou com a Unidade de Intervenção da GNR, deteve os indivíduos e, na sequência de duas buscas domiciliárias, apreendeu 141 doses de haxixe, 19 doses de MDMA, 55 munições de pistola, duas armas brancas e cerca de 800 euros em dinheiro.

Os suspeitos vão ser presentes no tribunal de S. Pedro do Sul, esta quinta-feira.