Detidos falsos inspetores da ASAE que burlavam empresários

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de dois homens suspeitos de se fazerem passar por inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), burlando empresários, sobretudo da restauração, em várias zonas do país.

Em comunicado, a PJ adianta que os suspeitos "contactavam telefonicamente os proprietários de estabelecimentos comerciais, essencialmente restaurantes, fazendo crer que existiam processos pendentes sobre irregularidades ali detetadas, e solicitavam o pagamento de uma determinada quantia para o processo ficar resolvido".

Os homens, de 55 e 32 anos, são suspeitos de burla qualificada, extorsão e abuso de designação, sinal ou uniforme, ocorridos nos últimos meses, em diversas zonas do país, precisou a diretoria do Sul da PJ, que os deteve ao abrigo de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Serpa, no distrito de Beja.

"As burlas ocorreram de norte a sul do país, estando ainda por delimitar toda a atividade delituosa dos suspeitos, uma vez que muitos dos ofendidos não apresentaram queixa, por terem ficado convencidos de que o seu interlocutor telefónico era efetivamente um elemento da ASAE", prossegue o comunicado.

Os detidos, sem qualquer atividade profissional e com antecedentes criminais pelos crimes de furto e tráfico de droga, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.