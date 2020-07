Detidos irmãos suspeitos de homicídio em Almada

JN/Agências Hoje às 14:30 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve dois irmãos suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem de 33 anos na sequência de um episódio de violência doméstica, em Vale Figueira, no concelho de Almada, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo um comunicado da PJ de Setúbal, o crime ocorreu na madrugada do passado dia 1 de julho, quando os presumíveis autores, na sequência de um episódio de violência doméstica, se travaram de razões com o agressor e com o homem que o acompanhava, acabando este último por ser esfaqueado mortalmente.

De acordo com o diretor da PJ de Setúbal, os envolvidos abandonaram o local onde ocorreu o crime de violência doméstica, mas continuaram num confronto verbal que culminou com o homicídio já em plena via pública.

O homem suspeito do crime de violência doméstica, que já tinha sido detido e presente a tribunal, está a aguardar julgamento em prisão preventiva, com a possibilidade de lhe ser atribuída pulseira eletrónica logo que estejam reunidas as condições necessárias.

Os dois suspeitos do crime de homicídio, de 23 e 25 anos, puseram-se em fuga, mas já estão sob detenção da Polícia Judiciária e vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.