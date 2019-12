Detidos mais três suspeitos de tentar roubar salários em fábrica de Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 15:26 Facebook

Cinco homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 42 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária, como sendo os autores de uma tentativa de assalto, ocorrida no passado dia 9 de outubro, a uma empresa de confeções, em Cabeça Santa, no concelho de Penafiel.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os indivíduos, "de forma concertada" e sob ameaça de arma de fogo, tentaram roubar os cerca de 50 mil euros que as responsáveis da empresa tinham levantado de uma instituição bancária pouco antes, que se destinavam ao pagamento de salários.

"O roubo acabou por não ser concretizado, devido à célere intervenção de alguns funcionários da unidade fabril que lograram reter um dos autores no local até à chegada das autoridades, sendo que os restantes quatro se colocaram em fuga, não conseguindo levar o dinheiro que as vítimas traziam", afirma a PJ.

No dia da tentativa de assalto, a PJ deteve dois dos indivíduos, tendo um deles ficado a aguardar julgamento em prisão preventiva. Agora, identificou mais três suspeitos, dois sem ocupação profissional e um manobrador de máquinas, com antecedentes criminais por crimes violentos contra a propriedade, que vão ser presentes a tribunal para lhes serem aplicadas as medidas de coação.