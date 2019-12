Detidos na Covilhã por agredirem mulheres durante vários anos

Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve, na Covilhã, dois homens, de 52 e 69 anos, que há várias anos agrediam física e psicologicamente, as companheiras. Foram afastados das residências e obrigados a usar pulseira eletrónica.

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal da Covilhã e do posto de Tortosendo, apurou que os suspeitos "exerciam há vários anos violência física e psicológica sobre as suas esposas".

"Os suspeitos, de forma reiterada, agrediam, ameaçavam e ofendiam as vítimas, causando medo e insegurança. Das diligências efetuadas, resultou o cumprimento de dois mandados de detenção, dado o perigo de continuidade da violência praticada", refere a GNR.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Covilhã, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de permanecer e de se aproximar da residência e de proibição de contacto por qualquer meio ou forma com as vítimas, o que será assegurado através de pulseira eletrónica.