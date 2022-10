Detidos no Porto quando furtavam volante de automóvel

A PSP deteve, na madrugada desta segunda-feira, dois homens que se preparavam para furtar o volante de um carro e alguns objetos que se encontravam no seu interior. Os suspeitos foram intercetados na Rua de Júlio Dinis, no Porto.

A operação policial, concretizada por agentes da Divisão de Investigação Criminal, concluiu uma operação policial, no âmbito do combate ao crime de furto qualificado no interior de veículos automóveis (mormente volantes) na área do grande Porto.

E foi assim que, cerca da 1.25 horas desta segunda-feira, na Rua de Júlio Dinis, no Porto, foram detidos dois homens, de 38 e 46 anos, que se preparavam para furtar o volante de um carro ali estacionado, bem como dois pares de óculos de sol, artigos de ourivesaria. A PSP ainda apreendeu equipamentos e ferramentas utilizados em assaltos.

Ouvidos, hoje, em primeiro interrogatório judicial ficaram em prisão preventiva.