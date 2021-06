Detidos oito polícias suspeitos de fecharem olhos a obras ilegais

Nelson Morais Hoje às 07:35 Facebook

PJ trava agentes da Polícia Municipal de Loures que se deixariam corromper em funções de fiscais na área do urbanismo.

Oito agentes da Polícia Municipal de Loures foram detidos, na quarta-feira, por suspeita de terem sido pagos para fecharem os olhos a ilegalidades em obras particulares ao longo dos anos. Mas a Polícia Judiciária também deteve outros quatro indivíduos - um arquiteto, dois empreiteiros e outro empresário -, que terão subornado os agentes públicos. O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, regozijou-se com a ação da Judiciária.

A operação Embargo Final, como lhe chamou a PJ, meteu 84 polícias na rua, ao início da manhã de ontem, e incluiu 50 buscas, 18 delas domiciliárias. Estas diligências, apurou o JN, permitiram apreender dezenas de milhares de euros em notas. As quantias pertenceriam a vários agentes da Polícia Municipal e seriam produto da atividade criminosa, suspeitam os inspetores que investigam o caso sob a direção do Ministério Público de Loures. Sabedores de que os bancos têm aumentado a atenção sobre os movimentos em numerário, por força da lei do branqueamento de capitais, os oito suspeitos de corrupção passiva guardariam as "luvas" em casa.