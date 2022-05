Detidos pela PSP após assaltarem homem no Cais do Sodré

R.P. Hoje às 11:03 Facebook

A PSP deteve, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, dois homens, suspeitos de um assalto com violência. Roubaram uma carteira, dinheiro e um telemóvel.

Os suspeitos, com 23 e 24 anos, foram intercetados no dia 13 de maio, pelas 5.45 horas, pouco tempo depois de terem assaltado, com um terceiro indivíduo, um homem, de 40 anos. A vítima, segundo divulgou a PSP esta quarta-feira, abordou os agentes, que se encontravam em serviço de patrulhamento naquela zona de diversão noturna, informando-os do roubo e fornecendo as características físicas dos assaltantes.

Em conjugação de esforços de vários agentes foi possível intercetar dois dos suspeitos, recuperando a carteira e diversos documentos pessoais, restituídos posteriormente ao proprietário.

Os detidos, foram ouvidos no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a prisão preventiva.