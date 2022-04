Detidos por assaltar crianças e jovens saíram em liberdade

Reis Pinto Hoje às 15:15 Facebook

A PSP deteve dois jovens, com 18 anos, suspeitos de vários assaltos na zona do Cais do Olival, em Lisboa. As vítimas eram crianças ou adolescentes, a quem roubavam telemóveis, peças de vestuário e calçado.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que "ao longo das últimas semanas, havia notícia de vários roubos nas imediações do Cais do Olival, motivo pelo qual foi montado dispositivo policial com o objetivo de intercetar e cessar com as ações ilícitas dos suspeitos".

Os assaltantes, segundo a PSP, "abordavam essencialmente crianças e adolescentes na via pública e, com recurso a agressões e ameaças, apoderavam-se dos aparelhos eletrónicos, peças de vestuário e calçado, fugindo dos locais em direção à zona do Carregado, local onde residem" e foram intercetados, na terça-feira, no Parque das Nações, após mais um assalto.

Após investigação, a Polícia conseguiu ligar os detidos a mais quatro roubos praticados anteriormente naquela zona de Lisboa.

Ouvidos em primeiro interrogatório judicial ficaram obrigados a apresentações diárias no posto de Polícia da área de residência.