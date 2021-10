Detidos por assaltarem à porta de escolas em Cascais

RP Hoje às 10:58 Facebook

A GNR deteve dois homens, de 17 e 20 anos, suspeitos de vários roubos nas imediações de escolas em Alcabideche e Cascais. Foram apreendidos alguns artigos roubados e uma réplica de arma de fogo.

Na sequência de vários roubos por esticão nas imediações de estabelecimentos dos ensinos Primário e Secundário, os militares da Guarda encetaram uma investigação, que decorria há cerca de um mês, e que culminou com o cumprimento de dois mandados de busca domiciliária e na detenção dos dois suspeitos.

No decorrer das buscas foram apreendidos uma réplica de arma de fogo, três telemóveis e um relógio.

Os suspeitos, um dos quais com antecedentes criminais por por assaltos, foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cascais. Um dele ficou em prisão preventiva e o outro está obrigado a apresentações semanais no posto policial da área de residência.