Detidos por assalto com pistola no Jardim do Morro, em Gaia

JN/Agências Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 20 e 37 anos, suspeitos de roubo na via pública com recurso a uma pistola em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Em comunicado, a PJ revela que um dos suspeitos é estrangeiro e tem "várias referências criminais por crimes contra o património e tráfico de estupefacientes".

Os dois homens são suspeitos de terem ameaçado uma vítima a 13 de julho do ano passado, pela 1 hora, no Jardim do Morro, em Gaia, tendo-se apossado dos bens desta após ameaça com uma pistola.

PUB

De acordo com a PJ, os dois suspeitos são "fortemente indiciados" de "crime de roubo agravado".

Os jovens foram detidos em Vila Nova de Gaia e em Paços de Ferreira, acrescenta.

Sem precisar dia, esta polícia de investigação refere que os homens identificados e detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação adequadas.