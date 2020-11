Detidos por assaltos violentos no Barreiro 

Rogério Matos Hoje às 18:04 Facebook

Dois homens foram detidos pela PSP por assaltos violentos no Barreiro durante este mês de novembro. Entre os dias 7 e 11, os suspeitos foram responsáveis por dois assaltos a residências, onde agrediram os moradores, e um furto a uma instituição recreativa do Barreiro.

A PSP tomou conta do caso e, após identificar os suspeitos, com antecedentes criminais, deteve-os. O tribunal do Barreiro colocou-os em prisão preventiva. Os arguidos já tinham antecedentes criminais e um deles estava a cumprir pena de prisão suspensa por roubo.

Num dos assaltos a residências, os dois suspeitos entraram numa casa devoluta, onde pernoitava um homem. No seu interior um dos arguidos abeirou-se do ofendido e colocou-lhe os braços em volta do pescoço, enquanto o outro arguido lhe desferia murros e pontapés. Enquanto a vítima se encontrava inanimada, os arguidos apoderam-se dos bens pessoais do ofendido, entre os quais um cartão de crédito que utilizaram para realizar várias compras.

No dia onze, os suspeitos dirigiram-se à sede de uma instituição recreativa, no Barreiro. Entraram através de uma janela, furtaram vários objetos e puseram-se em fuga.

A investigação, a cabo da PSP do Barreiro, apurou que os arguidos praticaram os crimes a fim de angariarem meios para a sua subsistência. Um deles encontra-se desempregado desde dezembro de 2019 e o outro trabalhava como repositor de supermercado desde setembro deste ano.