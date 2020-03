Detidos por burla com nota de 100 euros

Alexandra Lopes Hoje às 18:40 Facebook

Dois homens de 34 e 69 anos foram detidos esta segunda-feira, em Vermoim, Famalicão, por suspeitas de burla num quiosque em Joane.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, um dos indivíduos terá chegado ao quiosque, pediu uma raspadinha e deu uma nota de 100 euros para pagar.

Entretanto, o outro indivíduo aproximou-se e terá pedido um produto, criando assim confusão na altura de fazer os pagamentos e dar o troco. São suspeitos de terem ficado com os 100 euros, a rapadinha e o troco.

Os dois homens foram apanhados depois de uma comerciante ter achado estranho o indivíduo querer pagar um produto de baixo valor com uma nota de 100 euros.

Alertou a GNR de Joane, que foi ao terreno, e acabou por apanhar a dupla na posse de uma raspadinha, 210 euros em dinheiro, dos quais 110 estavam trocados em notas de vários valores. Após a realização de várias diligências acabaram por concluir que teriam burlado o dono do quiosque no momento do pagamento da raspadinha.

Foram libertados e constituídos arguidos. Os fatos foram comunicados ao Tribunal de Famalicão.