Detidos por furtar 20 camiões estacionados em zonas industriais

Grupo familiar atuava durante a noite tinha como alvo semireboques cheio de material que seria descarregado na manhã seguinte. Televisões, roupa e até leitões congelados eram vendidos em feiras e nas redes sociais

Um grupo de cinco homens, com ligações familiares entre si, furtou cerca de 20 camiões em apenas três meses. Os crimes ocorreram em zonas industriais do distrito do Porto, quando, durante a noite, os pesados estavam estacionados em frente às empresas onde iriam descarregar os produtos. Televisões, aquecedores, roupa e até leitões congelados foram roubados para serem vendidos em feiras e através das redes sociais. Três elementos do bando foram, nesta segunda-feira, detidos pela GNR.

O esquema era simples e começava com os membros do grupo a percorrer uma zona industrial à procura de camiões ou semireboques estacionados em frente a instalações de diferentes empresas. Sabendo que estas viaturas transportavam diverso tipo material que seria descarregado na manhã seguinte, os assaltantes rasgavam a lona ou arrombavam as portas para aceder ao interior dos semireboques. E, depois, furtavam tudo o que encontravam.