Detidos por furto numa residência com várias armas, droga e joias

A GNR anunciou na noite de terça-feira a detenção de dois homens em Vila Flor por furto de residência. Os suspeitos, de 26 e 28 anos, foram detidos no passado dia 18 na sequência de uma queixa recebida na GNR relacionada com o furto de diversos artigos do interior de uma residência, incluindo um motociclo, naquele concelho.

"Inicialmente foi localizado o motociclo, que já tinha sido vendido, tendo de seguida sido possível chegar até aos suspeitos do furto", adiantou fonte da GNR.

Depois de identificados os indivíduos, os militares do núcleo de investigação criminal da GNR de Mirandela realizaram duas buscas domiciliárias que possibilitaram recuperar diverso material que os homens tinham em sua posse algum do qual terá sido furtado. Nas buscas foram encontradas quatro armas de fogo (caçadeiras), seis armas brancas, um motociclo, munições, uma televisão, várias ferramentas, joias, entre outros artigos.

Segundo a fonte da GNR, três armas de fogo pertencem aos suspeitos e estão em situação legal. Quanto à quarta arma, não foi possível apurar a sua origem, estando em situação ilegal.

Os dois detidos são suspeitos de furto qualificado, tráfico de estupefacientes e posse ilegal de arma. Foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Flor.