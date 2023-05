Detidos por matar pianista após desentendimento em negócio de droga

JN Hoje às 12:28 Facebook

Três homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de terem assassinado um homem de 62 anos na Moita. A vítima, músico de profissão, morreu dias após ter sido agredida. Tinha sido mantido sequestrando enquanto os agressores usavam os seus cartões bancários.

O corpo do homem foi descoberto a 16 de março no fundo de um poço, na Moita. Após investigação, a Polícia Judiciária deteve fora de flagrante delito três homens de 27, 46 e 47 anos e uma mulher de 45 anos. Estão indiciados dos crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física graves, tráfico de estupefacientes, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e profanação de cadáver.

Segundo um comunicado da PJ, "a vítima, consumidora de produto estupefaciente, ter-se-á desentendido com um dos ora detidos seu fornecedor. Desse desentendimento, que ocorreu na residência do fornecedor, este, juntamente com um dos detidos, agrediram de forma violenta a vítima, deixando-a inanimada. Em seguida, foi amarrada, amordaçada e fechada no interior da casa de banho, local onde vem a falecer, dias depois".

Três dos detidos decidiram desfazer-se do corpo, despejando-o para o poço, onde viria a ser localizado.

"Na génese da situação está o conhecimento pelos detidos de que a vítima era pessoa de posses financeiras, estabelecendo entre eles, a forma de se apoderaram do dinheiro da mesma, que utilizam para aquisição de bens", explica o comunicado.

Dois dos detidos já têm antecedentes policiais, pelos crimes de tráfico de estupefaciente e roubo. Os quatro, irão serão presentes a primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.