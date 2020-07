Detidos por sequestrar taxista e estudante a quem roubaram 25 mil euros

RP Hoje às 10:18 Facebook

A PJ deteve dois homens, de 19 e 26 anos, suspeitos de diversos sequestros e roubos nas zonas do Porto e Gaia, cometidos no ano passado. Num dos crimes roubaram 25 mil euros a um estudante universitário e noutro meteram taxista na bagageira do carro.

A Judiciária, em comunicado divulgado este sábado, refere que os dois detidos fazem parte de um grupo de, pelo menos, seis homens, três deles já detidos e em prisão preventiva ou domiciliária.

"Dos quatro roubos e sequestro pelos quais estão indiciados, um corresponde ao roubo e sequestro de um estudante universitário que, em outubro do ano passado, foi desapossado da quantia de cerca de 25 mil euros da conta bancária por si titulada, enquanto outro corresponde ao roubo e sequestro de um taxista, no mês seguinte, o qual foi colocado na mala bagageira do veículo por si conduzido e abandonado na área de Vila Nova de Gaia".

Os dois detidos, residentes na zona de Gaia, sem qualquer atividade conhecida, já foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial tendo o mais novo ficado em prisão preventiva e o outro com pulseira eletrónica.