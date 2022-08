Detidos por usar armas proibidas para caçar javalis e veados

Reis Pinto Hoje às 16:43 Facebook

A GNR deteve, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja, dois homens por posse de armas proibidas e crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas, em Beja. Foram apreendidas, entre outras armas, uma carabina, equipada com mira telescópica de visão térmica e silenciador e, ainda, dois javalis e um veado.

Os indivíduos, de 25 e 34 anos, seguiam de carro e, quando foram abordados pela Guarda, em Beja, mostraram-se nervosos. E os militares perceberam porquê quando revistaram os suspeitos e a viatura

No carro formam encontrados e apreendidos uma carabina, equipada com mira telescópica de visão térmica e silenciador, quatro carregadores de diversos calibres , 170 munições, 48 cápsulas deflagradas, de calibre 243, 26 selos de caça (usado pelos caçadores para marcar a peça abatida, e onde constam o local do abate, o sexo do animal, se é juvenil ou adulto, entre outros elementos), sete facas, um punhal um petardo, um silenciador, um monóculo com visão térmica, uma serra elétrica, uma câmara de filmar, de caça, um chamariz de aves, dois javalis, um veado e um automóvel.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Beja.