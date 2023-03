Detidos por vender droga a adeptos do Inter de Milão

JN Hoje às 17:51 Facebook

Quatro pessoas, suspeitas de abordar adeptos do Inter de Milão para lhes vender cocaína e haxixe, foram detidas por elementos da Esquadra do Infante da PSP do Porto, junto à Estação de São Bento.

As detenções foram realizadas no início de tarde de terça-feira, antes do jogo da Liga do Campeões, entre F. C. Porto e Inter de Milão. Os agentes que estavam a realizar uma operação de prevenção da criminalidade surpreenderam os suspeitos em flagrante.

Os quatro indivíduos, com idades entre os 23 e os 37 anos, estavam na posse de 24 gramas de cocaína e haxixe. Foram levados para a esquadra, onde foram identificados, para ser levados a tribunal esta quarta-feira.