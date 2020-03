Detidos por venderem droga em escolas de Armamar 

Sandra Ferreira Hoje às 15:38 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Lamego deteve seis homens, com idades entre os 26 e os 43 anos, suspeitos de tráfico de droga junto de escolas do concelho de Armamar, no distrito de Viseu.

A investigação, que durou cerca de um ano, culminou com o cumprimento de seis buscas domiciliárias e outras tantas em veículos e anexos. Foram apreendidos mais de 340 gramas de canábis, 865 euros, quatro viaturas e um aerossol de defesa.

A operação contou com o reforço de militares da estrutura territorial, de investigação criminal e cinotecnia do Comando Territorial de Viseu e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.