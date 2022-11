Detidos quando perguntaram a polícias se queriam droga

A Polícia deteve dois homens, com 18 e 35 anos, que abordaram agentes à civil tentando vender-lhes droga, em Lisboa. Os detidos tinham cocaína, haxixe e liamba.

A detenção ocorre na passada segunda-feira, cerca das 17.20, na freguesia de Santa Maria Maior, quando os agentes, em serviço de policiamento à civil, foram abordados por um homem que lhe perguntou se pretendiam comprar haxixe, ao mesmo tempo que o outro detido abordava um turista com o mesmo intuito.

Os polícias identificaram-se, procedendo à abordagem imediata dos dois suspeitos, apreendendo a um deles uma embalagem com 25 doses de haxixe.

Na posse do segundo homem a PSP encontrou uma embalagem com 5,32 gramas de cocaína (correspondente a 26 doses individuais), uma embalagem com 8,14 gramas de haxixe (16 doses) e 9,04 gramas de liamba.

Com base na confirmação do produto estupefaciente, os suspeitos detidos pelo crime de tráfico de estupefacientes.