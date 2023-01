Detidos quando tentavam furtar um catalisador em Santo Tirso

JN Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia deteve dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 40 anos, que foram surpreendidos a furtar um catalisador, em Santo Tirso.

A interceção ocorreu este domingo, às 12.15 horas, na Avenida de Sousa Cruz, após a PSP ter sido alertada para uma tentativa de assalto a uma viatura.

Os suspeitos, eles com 21 e 40 anos, elas com 24 e 36, todos residentes em Lisboa, foram vistos pela patrulha a tentar furtar o catalisador de um veículo que se encontrava estacionado naquela avenida. Na posse dos suspeitos foram encontradas e apreendidas diversas ferramentas utilizadas no furto.

PUB

O proprietário do automóvel deslocou-se a um departamento policial e formalizou a respetiva denúncia.