Detidos quatro homens por furtos em residências e estabelecimentos comerciais no Minho

Quatro homens com idades entre os 20 e os 28 anos, foram detidos esta quinta-feira em Ponte de Lima, por furto em residências e estabelecimentos comerciais.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu na sequência de "uma denúncia a dar conta de um furto de 280 euros num café", tendo o grupo sido intercetado na via pública na posse do dinheiro.

"No seguimento das diligências policiais, foi possível apurar que os indivíduos são também suspeitos de outros furtos em residências e estabelecimentos nos concelhos de Ponte de Lima e Braga, em que conseguiam distrair os proprietários e desviar bens e dinheiro", informa aquele Comando, referindo que a ação "permitiu ainda apreender e recuperar material furtado, destacando-se 2300 euros, nove peças em ouro no valor de três mil euros e quatro telemóveis".

A mesma fonte adianta que os quatro detidos têm "antecedentes criminais por vários crimes, como furto, roubo e ofensas à integridade física, praticados em Braga, Porto, Aveiro, Pombal e Leiria". O grupo encontra-se esta tarde a ser ouvido no Tribunal Judicial de Ponte de Lima.