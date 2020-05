Detidos sete imigrantes em situação ilegal em Ponte de Sor

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:50 Facebook

Sete cidadãos estrangeiros, com idades entre os 25 e os 40 anos, que trabalhavam na área da agricultura, foram detidos no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, por elementos do Posto Territorial da GNR daquela cidade do Alto Alentejo, visto que se encontravam em situação irregular em Portugal.

Segundo informações a que o JN teve acesso, dos sete indivíduos detidos, um foi notificado para abandonar voluntariamente o país, e os restantes para comparecerem no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a fim de regularizarem a sua situação.

As detenções ocorreram no âmbito de uma operação de controlo a cidadãos estrangeiros, que trabalham na área agrícola, com o objetivo de verificar a sua situação em território nacional. No total os militares fiscalizaram 20 pessoas de diversas nacionalidades.