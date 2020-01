Detidos suspeitos da morte de estudante cabo-verdiano em Bragança

Hoje às 10:15 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de cinco pessoas, suspeitas de estarem envolvidas na morte de um jovem estudante cabo-verdiano em Bragança.

"Foram detidos cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, tendo sido apreendidos elementos probatórios relevantes", anunciou a Polícia Judiciária, em comunicado.

Segundo a Polícia Judiciária, o Departamento de Investigação Criminal daquela força policial de Vila Real procedeu, na quinta-feira, "a buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos que determinaram a morte daquele jovem", lê-se no comunicado enviado às redações.

A investigação "que se vem realizando desde o conhecimento da morte, no dia 31 de dezembro de 2019, do jovem estudante Luís Giovani Rodrigues", diz a PJ, foi "conduzida em estreita articulação com o Ministério Publico de Bragança, titular do Inquérito", acrescenta o documento.

"Os detidos vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas", acrescenta a PJ, remetendo esclarecimentos adicionais para uma conferência de imprensa ao início da tarde.