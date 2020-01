Detidos suspeitos de agredir e ameaçar polícias no Porto

Hoje às 16:01 Facebook

Dois homens suspeitos de terem agredido e ameaçado agentes policiais foram detidos terça-feira no Porto, indicou esta quarta-feira a PSP em comunicado.

Os suspeitos, residentes no Porto com 35 e 41 anos, foram detidos na Rua de Contumil pelas 18.20 horas, indica nota do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

A situação teve início num café, ao qual agentes do efetivo da esquadra das Antas da terceira Divisão Policial foram chamados devido à "ocorrência de desacatos".

"No local, e quando os agentes procediam a diligências policiais, foram ameaçados e agredidos", pelo que foi necessário recorrer, segundo a PSP, "à força muscular estritamente necessária para dar cumprimento às medidas de polícia".

Os suspeitos serão presentes esta quarta-feira junto das autoridades judiciárias