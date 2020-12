Detidos suspeitos de esfaqueamento no Seixal em operação da GNR na A2

Rogério Matos Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR de Setúbal abordou um veículo na Autoestrada 2 (A2) no Seixal e logo desconfiou que os ocupantes, três homens, estivessem envolvidos em atos criminais. Um deles tinha sangue na camisola e no carro havia duas facas.

Os militares mantiveram os suspeitos na sua custódia para averiguar a existência de qualquer ocorrência criminal na zona e chegaram à conclusão de que os três tinham estado envolvidos numa situação de agressões, com arma branca, na cidade de Setúbal. Nestas agressões, que decorreram no sábado, relacionadas com uma tentativa de roubo, a vítima ficou em estado grave e foi assistida no Hospital de São Bernardo.

Os três suspeitos foram detidos por roubo, ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes. Nas buscas às suas residências, em Lisboa, Barreiro e Moita, foi apreendida heroína e cocaína.

Esta ação decorreu com o reforço da Unidade de Intervenção (UI), dos Destacamentos Territoriais de Almada e do Montijo, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).