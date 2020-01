Detidos três homens por violência doméstica em Lousada e Penafiel

Hoje às 12:16 Facebook

A GNR do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel, deteve três homens com idades entre os 39 e os 67 anos, pelo crime de violência doméstica, informou este sábado aquela força policial.

Em comunicado, a GNR explica que na sexta-feira em Paços de Ferreira, foi detido um homem de 36 anos que agredia fisicamente a companheira, de 31 anos, na presença dos dois filhos do casal, com 15 e sete anos.

Este homem foi presente ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Num outro caso, ocorrido dia 21, em Lousada, os militares da GNR apuraram que "um homem de 39 anos perseguia e emboscava a vítima, juntamente com mensagens com teor intimidatório e difamatório, com o intuito de a obrigar a reatar a relação"

O detido foi presente a interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos, por qualquer forma ou meio, com a vítima.

Na sequência de uma outra investigação no mesmo âmbito, em Paços de Ferreira, os militares apuraram que "um agressor mantinha um relacionamento extra conjugal com a vítima de 57 anos, sendo que no mês de novembro de 2019, a vítima decidiu terminar o relacionamento, o que motivou as perseguições e ameaças de morte por parte do suspeito".

Na sequência de diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, que culminou com a presença do agressor no Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, que lhe aplicou a medida de coação de proibição de contactos por qualquer forma ou meio com a vítima.