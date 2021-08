Detidos três jovens por furto de veículos em Arcos de Valdevez

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo deteve de três jovens, dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 21 e os 33 anos, por furto de veículos. E também por furtar em estabelecimentos e conduzir sem habilitação legal.

Os suspeitos foram detidos quando seguiam numa viatura furtada. "Ao se aperceberem da presença da GNR, os suspeitos colocaram-se em fuga, tendo sido intercetados posteriormente pelos militares da Guarda", informou aquele Comando em comunicado, referindo que "no decorrer da ação, foi ainda efetuada uma busca domiciliária, culminando na apreensão de diverso material associado aos ilícitos praticados".

A GNR apreendeu cinco veículos furtados, diversas chaves de veículos, documentos, máquinas furtadas em estabelecimentos comerciais e 83 euros em numerário.

De acordo com a mesma fonte, "as viaturas apreendidas foram entregues aos legítimos proprietários". E no decorrer da ação "foi possível apurar-se ainda que o condutor da viatura furtada não possuía habilitação legal para conduzir".

Os suspeitos, com antecedentes criminais em ilícitos da mesma natureza, foram detidos e presentes, no dia 21 de agosto, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez, tendo sido aplicada aos dois homens a medida de coação de prisão preventiva e à mulher a medida de coação de termo de identidade e residência.