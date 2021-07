Dez mil euros em notas de cinco países encontradas em casa de Vieira

Alexandre Panda Hoje às 15:11 Facebook

Na casa onde vive Luís Filipe Vieira, no Dafundo, as autoridades apreenderam perto de dez mil euros em notas de cinco países diferentes. O dinheiro foi apreendido num cofre e num armário.

No dia em que o presidente do Benfica foi detido, as autoridades realizaram cerca de 50 buscas e uma delas foi à residência de Vieira. No local, foram uma juíza, um cabo da PSP e um agente da PSP, além de um especialista em informática.

Num cofre, as autoridades encontraram 7883 reais do Brasil, 1345 libras inglesas, 30 mil Kanzas angolanos, além de 100 mil dobras (São Tomé), 440 meticais (Moçambique) e 340 euros. Num closet, encontraram ainda 2370 euros.

As polícias também recolheram vários documentos e material informático.

Luís Filipe Vieira foi detido na quarta-feira por suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O filho do líder do Benfica, que suspendeu as funções, também foi detido, assim como José António dos Santos ("Rei dos Frangos") e o empresário de futebol bracarense Bruno Macedo.