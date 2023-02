Dez toneladas de droga apreendidas à rede de "Xuxa" em dois anos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:06 Facebook

De março de 2020 a junho de 2022, as autoridades portuguesas e brasileiras apreenderam quase dez toneladas de cocaína compradas, no Brasil e na Colômbia, pela rede criminosa liderada por Rúben Oliveira, o narcotraficante apelidado de "Xuxa".

A droga foi detetada nos porões de aviões e em contentores transportados por navios, durante fiscalizações de rotina, mas também na sequência de vigilâncias levadas a cabo pela Polícia Judiciária (PJ). Noutros casos, só a falta de sorte impediu "Xuxa" de ter acesso a centenas de quilos de estupefaciente.

Segundo o Ministério Público, que nesta semana acusou 18 pessoas e duas empresas de tráfico de droga e associação criminosa, a primeira apreensão relacionada com a organização de Rúben Oliveira ocorreu no início de 2020, depois de o português ter ido ao Brasil negociar com o major Sérgio Carvalho, conhecido por "Escobar brasileiro", a aquisição de 72 quilos de cocaína. A droga nunca chegou a Portugal, porque uma operação da Polícia Federal descobriu três malas suspeitas, num compartimento destino à bagagem da tripulação, de um avião que se preparava para descolar do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.