Dezoito arguidos acusados de tráfico conhecem sentença a 30 de março

Dezoito suspeitos de controlarem o tráfico de crack na Baixa de Coimbra conhecem a sentença a 30 de março, depois de a leitura do acórdão ter sido esta terça-feira adiada no Tribunal de Coimbra, devido a alterações não substanciais.

O advogado de um dos arguidos solicitou o prazo de 10 dias para analisar estas alterações, depois de, numa primeira fase, nenhum se ter pronunciado nesse sentido. Desta forma, o coletivo de juízes adiou a leitura para o final de março.

Segundo a acusação do Ministério Público, o grupo era altamente organizado e terá operado na Baixa de Coimbra durante, pelo menos, um ano, entre final de 2017 e final de 2018. O grupo ia comprar o produto no Bairro do Aleixo, no Porto, estimando-se que tivessem lucros de cerca de 75 mil euros por mês. Dos 18 arguidos, seis estão em prisão preventiva.