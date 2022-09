Diogo Faria assumiu seleção dos "emails do Benfica"

Colaborador, entretanto promovido a diretor de conteúdos do F. C. Porto, indicava mensagens a divulgar no Porto Canal.

Cinco anos e três meses após a primeira divulgação de emails do Benfica, no programa "Universo Porto - da Bancada", no Porto Canal, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, Diogo Faria, atual diretor de conteúdos, e Júlio Magalhães, então diretor do canal, começam a ser julgados na próxima sexta-feira, em Lisboa, por crimes de violação de correspondência, acesso indevido e ofensa a pessoa coletiva. Na instrução, concluída pelo juiz Carlos Alexandre, Diogo Faria assume ter sido ele a selecionar os emails.

A época futebolística de 2016/2017 estava a terminar com o Benfica prestes a selar o quarto campeonato consecutivo, quando, a 4 de abril, Francisco J. Marques recebeu um email anónimo com o título "briefings para os comentadores lampiões". A mensagem continha o primeiro de centenas de documentos que levaram mais tarde o diretor de comunicação a denunciar um alegado "polvo encarnado". A fonte, apenas identificada pelo endereço encriptado "elements123@tutanota.com", nunca foi descoberta pela investigação.