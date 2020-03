Diplomatas contestam nomeação de ex-diretor da PSP

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:56 Facebook

O ex-diretor nacional da PSP, Luís Farinha, foi nomeado pelo Governo para o cargo de oficial de ligação na Embaixada de Portugal em Paris, França.

O despacho foi assinado pelos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e atribui a função ao superintendente-chefe por um período de três anos.

Esta nomeação é, no entanto, considerada ilegal pela Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses (ASDP). Tudo porque o anterior diretor nacional da PSP ostentará uma categoria equiparada, no corpo diplomático, a ministro plenipotenciário, a segunda figura mais importante numa embaixada. Ao JN, o MAI garante que Luís Farinha tem qualificações mais do que suficientes para o cargo e revela que há outros dois superintendentes-chefes com o mesmo estatuto nas embaixadas de Madrid (Espanha) e Díli (Timor-Leste).