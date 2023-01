Direito de resposta: Tribunal voltou a adiar leitura do acórdão de dois homens acusados de homicídio

JN Hoje às 14:59 Facebook

Exmo. Sr. Diretor-Geral Editorial

Domingos de Andrade

Joana Oliveira Silva e Ricardo Pinto, Advogados com as cédulas profissionais 65710P e 11021P, respetivamente, Mandatários do Sr. Luís Miguel Fernandes Teixeira, tendo em conta as notícias inverídicas e erróneas que foram difundidas neste órgão de comunicação social a propósito do seu Constituinte, no âmbito do denominado processo "Homicídio no Fujacal", em representação do mesmo, vêm, ao abrigo do disposto no artigo 37.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa, em consonância com o disposto nos artigos 24.º a 27.º, da Lei nº 2/99, de 13 de janeiro (Lei de Imprensa), exercer o direito de resposta e de retificação, com base nos seguintes fundamentos:

Foram recentemente publicitados factos inverídicos e erróneos referentes ao nosso Constituinte, Sr. Luís Miguel Fernandes Teixeira, no âmbito do mencionado "Homicídio no Fujacal".

Além disso, uma vez que a referência a tais factos coloca em causa a honra e reputação do Sr. Luís Miguel Teixeira, requer-se que os mesmos, infra mencionados, sejam retificados.

O direito à informação, constitucionalmente consagrado, pressupõe, antes de mais, o direito à verdade numa sociedade democrática.

Assim, a liberdade de imprensa tem de ser exercida de forma a salvaguardar o rigor e objetividade da informação e a garantir o direito ao bom nome dos visados, que são os cidadãos em geral. O que, no caso, lamentavelmente, não sucedeu.

Na recente peça publicada no Jornal de Notícias, datada de 20 de dezembro de 2022, da autoria do Sr. Jornalista Luís Moreira, é referido que, «em julgamento, ambos os arguidos repetiram a tese que apresentaram na contestação: "Max" negou ter agido por vingança - tese que constava da acusação - e diz que o co-arguido, Diogo Miguel Azevedo, é o "autor moral" do crime».

Em tal peça é, ainda, referido que «no documento que enviou ao processo, Max, de 24 anos, autor dos dois tiros que vitimaram Galiano, diz não ser verdade que a vítima o tenha denunciado aquando de um processo-crime julgado em Braga por tráfico de droga em Amares (onde ambos foram arguidos e condenados), desmentindo, assim, a tese do Ministério Público», e que, «diz que pegou na pistola para enfrentar Galiano, no que foi instigado por Diogo que tinha acabado de discutir com a vítima». Finalmente, é, ainda, noticiado que «Na contestação enviada ao processo, Max atribui a culpa a Diogo, a quem chama de "autor moral" do crime».

Ora, tal é absolutamente falso, como se pode comprovar pela consulta ao respetivo processo judicial, em específico a contestação junta aos autos que, como se sabe, nesta fase processual, é pública.

Desde logo, quer em sede de primeiro interrogatório judicial de arguido detido, quer posteriormente em julgamento, o arguido prestou declarações e admitiu a autoria do crime, tendo, sempre, afirmado que o co-arguido Diogo Azevedo nada tinha a ver com a prática dos factos pelos quais ambos estão acusados.

Nunca, em momento algum, o Sr. Luís Miguel disse que o co-arguido Diogo Azevedo era o «autor moral do crime» e que «pegou na pistola para ir enfrentar o Galiano, no que foi instigado pelo Diogo que tinha acabado de discutir com a vítima».

Aliás, em sede de contestação, o Sr. Luís Miguel refere expressamente ser «completamente alheio a qualquer discussão que tenha existido entre o co-arguido Diogo e a vítima Carlos Galiano», «que, em nenhum momento combinou com o co-arguido Diogo Azevedo procurar a vítima para lhe tirar a vida, seja por que motivo fosse», sendo, «totalmente falso que o Arguido Luís, juntamente com o co-arguido Diogo Azevedo, estivessem, naquele dia, a executar qualquer plano para tirar a vida do Sr.º Carlos Galiano».

Peça processual essa que, como se disse, é de consulta pública.

É igualmente falso que o Sr. Luís Miguel tenha referido «não ser verdade que a vítima o tenha denunciado aquando de um processo-crime julgado em Braga por tráfico de droga em Amares (onde ambos foram arguidos e condenados)», até porque tal facto é inequívoco, porquanto consta desse mesmo processo judicial, podendo ser comprovado documentalmente.

O que o Sr. Luís Miguel referiu na sua contestação e reafirmou em julgamento foi, apenas, que os disparos que confessadamente efetuou não foram motivados por qualquer desejo de vingança decorrente desse mesmo processo de tráfico de estupefacientes mas, tão só, por um medo que sentiu ao ver o Sr. Galiano vir em sua direção, medo esse que o fez disparar, porquanto pressupôs que este estivesse, também, armado.

Assim sendo, requer-se que seja efetuada a retificação da respetiva notícia, nos termos acima referidos, a publicar em local perfeitamente legível, neste órgão de comunicação social, por forma a salvaguardar o direito de resposta e retificação do nosso Constituinte.