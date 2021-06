Diretor da PJ do Norte vai liderar Procuradoria Regional do Porto

Nelson Morais Hoje às 09:07 Facebook

Aprovação de proposta da PGR dá polémica e coincide com pedido de demissão do diretor do DIAP do Porto.

O diretor da Polícia Judiciária do Norte, Norberto Martins, vai trocar estas funções pelo cargo, nos próximos três anos, de procurador-geral regional do Porto. E o procurador João Rato, que também tinha a expectativa de chegar a procurador regional, pediu para sair da direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.

A nomeação de Norberto Martins como procurador regional, proposta pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, foi ontem aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), com apenas dez votos a favor. Seis conselheiros votaram contra e um absteve-se.