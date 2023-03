Diretor detido por oferecer "salário" a futebolistas rivais

Dirigente do Lobão (Feira) terá tentado comprar atletas do Mansores para garantir acesso à fase de subida ao Campeonato de Portugal.

Um diretor da Associação Desportiva e Cultural de Lobão, de Santa Maria da Feira, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto por suspeitas de corrupção desportiva. Terá tentado comprar jogadores da União Desportiva Mansores, de Arouca, num último jogo da primeira fase da Zona Norte do Campeonato Sabseg, da Associação de Futebol de Aveiro (AFA). O diretor desportivo do Lobão terá oferecido o equivalente ao ordenado de cada um dos atletas da equipa adversária para que facilitassem a vitória da formação feirense.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as suspeitas recaem sobre o diretor desportivo do Lobão. A 5 de fevereiro, este terá abordado um punhado de jogadores do Mansores, pouco antes do jogo, cujo resultado podia determinar o acesso do clube da Feira à fase final de subida ao Campeonato de Portugal.