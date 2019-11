Diretor do "Polígrafo" jura nunca ter sido pago pela Octapharma 

Nelson Morais Ontem às 22:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Esteves diz que desconhecia relações comerciais entre empresa de que era sócio e Paulo Lalanda e Castro.

O diretor do jornal "Polígrafo", Fernando Esteves, acumulou às suas antigas funções de editor da revista "Sábado" uma quota na empresa de comunicação Alter Ego, que chegou a ser contratada para ajudar Lalanda e Castro perante noticias adversas sobre o envolvimento deste ex-gerente da Octapharma em investigações do Ministério Público.

Mas o jornalista Fernando Esteves garante que desconhecia aquele contrato e que nunca recebeu qualquer pagamento do representante da farmacêutica Octapharma, que acaba de ser acusado de crimes, entre outros, de corrupção ativa e branqueamento de capitais, no âmbito da "Operação O Negativo", também conhecida como processo da "Máfia do Sangue".

A acumulação de funções de editor com a participação no capital da empresa Alter Ego, referida no despacho final da "Operação O Negativo" e avançada pela própria "Sábado", gerou reações, nesta terça-feira, de Fernando Esteves e do seu sócio na Alter Ego, Pedro Coelho dos Santos, que também foi assessor do INEM quando este era presidido por Luís Cunha Ribeiro, outro dos principais arguidos acusados na "Operação O Negativo".

Numa publicação no Facebook, Pedro Coelho dos Santos conta que, quando a Alter Ego já estava inativa, pediu ao sócio e amigo se a poderia utilizar "para emitir faturas". Fernando Esteves aceitou, sem saber quem eram os clientes de Pedro Coelho dos Santos, garante este.

Fernando Esteves reitera aquela explicação, invocando também o seu trabalho como jornalista. Lembra que, ainda na Sábado, assinou um perfil do patrão da Octapharma ("Como Lalanda e Castro construiu a teia de influência"), que transmitiu uma imagem negativa do representante da Octapharma, além de dois livros sobre a "Operação Marquês", também com referências negativas sobre o mesmo indivíduo.

O jornalista nega ainda que a sua participação na Alter Ego fosse incompatível com as funções de jornalista, alegando que não se tratava de uma empresa de consultadoria ou assessoria de comunicação. Segundo diz, a Alter Ego foi constituída, há cerca de 15 anos, para fazer "media training".

"Para quem não saiba, trata-se de uma atividade formativa que é totalmente compatível com o código deontológico dos jornalistas", afiança o diretor do "Polígrafo", um projeto editorial recente que se anuncia como "o primeiro jornal português de fact-checking".

Fernando Esteves apenas reconhece um erro em toda a história: "Não foi boa ideia ter permanecido como sócio numa empresa cuja atividade diária desconhecia", diz.