Diretor nacional da PSP defende maior aposta na videovigilância

O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, disse esta terça-feira, em Coimbra, que Portugal ainda tem muito trabalho a fazer na área da videovigilância, que considerou o caminho certo para o combate à criminalidade.

"Costumo dizer que temos de ultrapassar os fantasmas do 'big-brother'. Não podemos ter um polícia em cada esquina e nunca vamos ter, mas podemos ter câmaras em várias esquinas a serem vistas por um polícia", salientou.

Magina da Silva, que falava aos jornalistas após a inauguração da rotunda dos Quadrilheiros, em frente ao comando de Coimbra, disse não ter dúvidas de que o país ainda tem "muito trabalho a fazer [na videovigilância] em relação a outros países".

Segundo o diretor nacional, em muitos países a "ferramenta videovigilância integra o próprio conceito de policiamento das forças de segurança".

Na tarde de hoje, Magina da Silva, acompanhado pelo comandante da PSP de Coimbra, Rui Moura, e do presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, inaugurou a placa toponímica "Rotunda dos Quadrilheiros", no cruzamento entre a Avenida Elísio de Moura e a Rua Bento de Jesus Caraça.

Os quadrilheiros, criados pelo Rei D. Fernando, eram os agentes responsáveis pela segurança pública urbana em cada concelho de Portugal até ao início do século XIX, tendo como missão prender os malfeitores e entregá-los às autoridades judiciais.

Para o diretor nacional, "mais do que um nome da rotunda é um sinal de reconhecimento, neste caso do poder autárquico, pelo trabalho que [a PSP] faz junto dos concidadãos que serve".

Questionado pelos jornalistas sobre os recursos humanos e materiais da corporação, o superintendente-chefe, que foi reconduzido em janeiro, salientou que os meios nunca são os necessários e garantiu que o Governo está a dar "todo o apoio possível de dar".

"Gostaríamos de ter sempre mais meios e melhores equipamentos, mas tem sido feito um esforço muito grande de investimento nas forças e serviços de segurança, que é faseado e não satisfaz imediatamente todas as nossas necessidades", referiu.

O presidente da Câmara de Coimbra considerou que a iniciativa é uma "justa homenagem à PSP e aos homens e mulheres que dão o seu melhor pela segurança, por vezes colocando em causa a sua própria vida".

"É também uma forma de recordar o passado, a nossa história e a nossa cultura", sublinhou José Manuel Silva.

A iniciativa, que se tem replicado noutros locais do país, destinada a reconhecer a atividade policial da PSP e dos polícias, partiu da direção nacional da PSP, mas conta com a colaboração dos municípios para integrar a toponímia.

Ainda na tarde de hoje, foi também inaugurada a "Rotunda dos Quadrilheiros" na Figueira da Foz, no cruzamento entre avenida Dr. Joaquim de Carvalho e a rua Dr. Mira Coelho, com a presença do diretor nacional da PSP.