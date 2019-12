Diretor regional do SEF da Madeira suspeito de auxílio à imigração ilegal

TRA Hoje às 12:42 Facebook

O diretor regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras da Madeira foi constituído arguido esta quinta-feira. Jorge Faustino é suspeito do crime de auxílio à imigração ilegal.

Segundo um comunicado do SEF, a investigação ao responsável máximo do organismo na Madeira começou há cerca de um mês após uma denúncia. Esta manhã de quinta-feira, foram realizadas buscas domiciliárias e nas instalações da Direção Regional, onde foi apreendido diverso material informático.

Jorge Faustino, inspetor coordenador superior do SEF e que tinha tomado posse como diretor regional da Madeira em maio do ano passado, foi constituído arguido por suspeitas da prática do crime de auxílio à imigração ilegal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

A investigação está a cargo do SEF, sob coordenação do Ministério Público, e irá prosseguir, anunciou aquele organismo.