Diretora de creche de Gaia vai ser julgada por maltratar quatro crianças

Tribunal de Instrução Criminal confirma acusação sobre agressões cometidas pela arguida. Uma das vítimas terá sido discriminada por ser negra.

A educadora de infância que dirigia a creche do Lar Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, vai ser julgada por quatro crimes de maus tratos a crianças com cerca de três anos, decidiu, na semana passada, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Uma das vítimas da arguida terá sido discriminada por ser negra.

No final do debate instrutório, durante o qual Olívia C. negou as acusações, o juiz de instrução do Porto considerou que há indícios suficientes para que a educadora de infância se sente no banco dos arguidos.