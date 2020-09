Diretora de creche em Gaia acusada de maus-tratos chamou "preto" a bebé

Alexandre Panda Hoje às 09:11 Facebook

A diretora de uma creche de Gaia foi acusada pelo Ministério Público (MP) de quatro crimes de maus-tratos alegadamente perpetrados contra quatro crianças com cerca de três anos. A educadora de infância, de 55 anos, é acusada de dar palmadas e empurrões, recusar medicação e até de ter discriminado um bebé de dois anos por ser de origem africana. A mulher continua a trabalhar no lar.

De acordo com a acusação do MP de Gaia, tudo terá acontecido entre junho de 2017 e janeiro de 2018, quando a arguida, Olívia C., acumulava as funções de educadora de infância com as de diretora técnica da creche do Lar Santa Isabel, em Gaia. A mulher era responsável pelo acompanhamento de um grupo específico de crianças com idades entre os 24 e os 36 meses.

A acusação garante que a educadora tratou de forma discriminatória uma criança de dois anos por ela ser de origem africana. Em frente dos colegas de turma, ter-se-á referido ao bebé pelo nome de "preto", em expressões como "ó preto para quieto". Também terá negado ao bebé a entrega de guloseimas (chupa-chupas) usando a expressão "para ti não há, preto".