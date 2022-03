Diretora e psicólogo acusados de espancar jovens em risco

Rogério Matos Hoje às 07:09 Facebook

Acusação descreve diversos episódios violentos em casa de acolhimento do Barreiro. Arguidos foram afastados de funções e serão julgados por maus-tratos.

A ex-diretora técnica e o ex-psicólogo de uma casa de acolhimento de jovens em risco do Barreiro, pertencente à Cooperativa Rumo, vão em breve ser julgados por maus-tratos de dois rapazes de 15 anos ali institucionalizados. As vítimas foram alvo de espancamentos e insultos ao longo de um ano, entre 2016 e 2017. Num dos episódios descritos na acusação, os jovens foram forçados a calçar luvas de boxe e a lutar um contra o outro. Um deles chegou a dirigir-se à PSP para se queixar, mas foi surpreendido pelos arguidos na esquadra, levado para um descampado e agredido a soco.

O Ministério Público (MP) sustenta a acusação em vários casos em que Carla Santos, a diretora técnica, nascida em 1974, e Vladimir Pérez, o psicólogo, oito anos mais velho, terão infligido maus-tratos aos dois menores. O episódio do boxe ocorreu em novembro de 2017. Os jovens tinham-se portado mal na escola. E Vladimir, segundo o MP, "desferiu socos com uma luva de boxe nos dois e pontapeou um". "Ao outro deu um murro no peito. Depois, entregou as luvas de boxe aos dois e disse-lhes para lutarem". Carla Santos estava presente e também terá incitado à luta entre os jovens.