Dirigente de instituição de apoio a pessoas carenciadas detido por dezenas de abusos sexuais

O dirigente de uma associação de apoio a pessoas carenciadas foi detido pela PJ, em Lisboa, indiciado por dezenas de abusos sexuais, incluindo violação, a utentes da instituição, entre as quais uma menina de quatro anos.

Segundo a Polícia Judiciária, o indivíduo, de 56 anos, dirigente de uma associação de apoio a pessoas carenciadas está indiciado por crimes contra a liberdade sexual e a integridade física de seis vítimas especialmente vulneráveis, cometidos desde 2018.

Os factos que determinaram a detenção "consubstanciam crimes de violação e coação sexual, agravados e ofensas à integridade física qualificadas", sublinha a Judiciária.

As vítimas, uma das quais uma menina, de quatro anos, e as restantes, com idades compreendidas entre os 32 e os 55 anos, encontravam-se acolhidas na associação que o detido dirige.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.