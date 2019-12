Dirigente sindical espiada com gravador oculto

Alexandre Panda Hoje às 15:16 Facebook

Um gravador de áudio, escondido no teto do gabinete de uma dirigente do Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), no Porto, foi encontrado pela própria responsável dos departamentos de recursos humanos e aérea jurídica, que apresentou queixa na PSP por espionagem e aponta como suspeito o atual coordenador máximo na estrutura.

A queixosa foi, entretanto, suspensa de funções.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a responsável, Cristina Cameira, estava a acabar uma reunião com os advogados do sindicato, na passada quinta-feira, quando encontrou o gravador de voz de pequenas dimensões que estava em modo de gravação havia várias horas. O aparelho estava dissimulado no suporte das lâmpadas, no teto do gabinete.

