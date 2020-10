Discoteca de Vizela fechava portas mas mantinha clientes lá dentro

Carlos Rui Abreu Hoje às 09:23 Facebook

Twitter

Partilhar

GNR já suspeitava que bar não respeitava regras impostas pela pandemia. Espaço com 200 pessoas foi encerrado.

A GNR encerrou, na madrugada de domingo, a discoteca N80 que funcionava para lá do horário de funcionamento obrigatório, imposto pelas medidas de contenção do novo coronavírus. Havia cerca de 200 pessoas lá dentro, mas as portas estavam fechadas. Este local já estava na mira das autoridades locais por suspeita de incumprimento.

Num périplo de fiscalização pela cidade de Vizela, militares do posto local da GNR entraram na Discoteca N80, que funcionava além da uma da madrugada. Em comunicado, a GNR deu conta de que esta ação tinha como objetivo fiscalizar "com vista ao cumprimento das normas referentes à pandemia covid-19" e resultou no "encerramento dum estabelecimento de diversão noturna, o qual funcionava em violação do horário legalmente estabelecido e que reunia cerca de 200 pessoas".