Discurso de ódio cresce e Facebook remove mais de um milhão de grupos

Grupo de alegados "apoiantes" de André Ventura propunha-se "destruir o sistema abrileiro". Rede social extinguiu um milhão de grupos, só no último ano, com discursos de ódio.

Um grupo com mais de 11 mil membros que se assumiam como "racistas unidos pelo Chega" acaba de ser removido do Facebook. A decisão do próprio Facebook foi tomada ao abrigo de uma política que, só no último ano, levou a rede social a extinguir, em todo o Mundo, um milhão de grupos que tinham discursos de ódio.

Em reação, o partido liderado por André Ventura diz repudiar os valores defendidos pelos "racistas unidos pelo Chega". Este, acrescenta, "não é um partido racista, não defende ideais racistas e não tolerará quem o faça em nome do partido".