Discussão de trânsito acaba em agressão à facada nas Caldas da Rainha

Uma discussão motivada pela ocupação de um lugar de estacionamento terá estado na origem de uma troca de agressões entre dois homens, esta sexta-feira à tarde, nas Caldas da Rainha. O incidente culminou com um deles, de 36 anos, a ser agredido com uma arma branca e a ter de ser transportado ao hospital com ferimentos graves.

Segundo informações da PSP, o caso ocorreu pelas 15.30 horas, na rua Fernando Correia, no Bairro da Ponte, em frente a uma empresa de mediação de seguros, onde se encontrava o alegado agressor, de 62 anos.

Os dois homens entraram em confronto, primeiro verbal e depois físico, tendo o mais velho ido buscar uma faca de abrir correspondência e agredido a vítima na omoplata. Assistido no local, o ferido foi depois transportado ao Hospital das Caldas da Rainha, em estado considerado grave. Fonte policial disse ao JN que não corre perigo de vida.

O presumível autor do golpe com arma branca foi identificado pelas autoridades e notificado para comparecer na próxima segunda-feira em Tribunal, para ser ouvido por um juiz de instrução criminal.