Discussão em restaurante termina com perseguição e tiros em Setúbal 

Uma discussão entre o proprietário de um restaurante em Setúbal e um cliente terminou da pior forma. O suspeito, dono do restaurante, com 29 anos, perseguiu a vítima, 35 anos, de carro e atingiu-a com um tiro no braço já quando esta entrava em casa. A vítima sobreviveu e o agressor foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal.

O crime ocorreu no passado dia cinco de março de 2022. O agressor desentendeu-se com um cliente no seu restaurante, uma hamburgueria na cidade de Setúbal. Em causa alegados insultos à companheira do proprietário.

"O agressor partiu em perseguição da vítima de automóvel através de várias ruas da cidade e, no momento em esta já se encontrava junto à porta do prédio onde reside, efetuou, pelo menos, um disparo de arma de fogo na respetiva direção, atingindo-a num braço", informa a Polícia Judiciária em comunicado..

O suspeito foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal e presente ao tribunal que decidiu pela medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Está indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.