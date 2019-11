Hoje às 12:28, atualizado às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma discussão no trânsito ocorrida esta sexta-feira de manhã na zona do Bairro da Reboreda, perto do Hotel do Sado, em Setúbal, terminou com o esfaqueamento de um dos condutores envolvidos.

Segundo apurou o JN, a vítima deslocou-se pelos próprios meios ao Hospital de Setúbal, onde apresentou queixa contra o agressor, sendo que nem bombeiros nem PSP estiveram no local do incidente, ocorrido cerca das 9 horas desta sexta-feira.